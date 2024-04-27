İsmail Kartal'dan o soruya flaş cevap! "Derbinin kırılma anı..."

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken mücadelenin ardından aspor.com.tr editörlerinden Mert Kılıç'ın basın toplantısında sormuş olduğu, "Livakovic skor 1-0'ken kritik bir kurtarış yaptı. Maçın kırılma anı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusununa teknik direktör İsmail Kartal'dan dikkat çeken yanıt geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, 2-1 kazandıkları maçın kırılma anını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaşı'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Mücadele sonrası basın toplantısı düzenleyen aspor.com.tr editörü Mert Kılıç'ın "Livakovic skor 1-0'ken kritik bir kurtarış yaptı. Maçın kırılma anı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu da yanıtladı.

Kartal, "Futbolda bunlar var. Kırılma anı doğrudur ama sonuçta takım çok iyi bir reaksiyon verdi. Skor 1-1 de olsa bu maçı kazanacağımızdan her türlü emindim." ifadelerini kullandı.