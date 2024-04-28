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Abdullah Avcı'dan fikstür isyanı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ederken bu mücadele öncesi bordo mavililerde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:36 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:43
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Abdullah Avcı'dan fikstür isyanı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ederken bu mücadele öncesi bordo mavililerde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Artık sonuna mı gidiyoruz bilmiyorum. Bütün oyuncularım yavaş yavaş karşıma çıkmaya başlıyor. Bugün de Selçuk İnan ile karşılaşacağız.

1 haftada üçüncü maç. Ocak ayından beri takvim çok sağlıklı gitmiyor. Kendi adıma söylemiyorum, Türk futbolu için söylüyorum. Sağlıklı bir durum değil oyuncuların ritim bulması için. Önümüzdeki sezon daha düzenli olmasını umuyorum. Ligde 15 takım Avrupa veya ligde kalmak için mücadele ediyor. Bizim hedefimiz lig üçüncülüğü, avantajımızı daha iyi hale getirebilmek için bugün kazanmak istiyoruz. Oyun olarak geliştiğimizi görüyoruz.

Bugün eksiğimiz, taraftarımız. Umarım bizi önümüzdeki sezon yalnız bırakmazlar.

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