Haberler İspanya La Liga Girona - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Girona ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Girona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:10
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Girona - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Girona ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Villarreal maçı 14 Mayıs Salı günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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