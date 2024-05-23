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Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 2 Yükselme Play-off

Fransa Ligue 2 Yükselme Play-off müsabakasında Saint - Etienne ile Rodez Aveyron kozlarını paylaşacak. Ligue 2'den Ligue 1'e yükselmek isteyen iki ekip de kazanmak için sahada yer alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 15:44 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 15:50
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Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 2 Yükselme Play-off

Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Fransa Ligue 2 Yükselme Play-off müsabakasında lig üçüncüsü ve dördüncüsü Fransa Ligue 1'e yükselmek için kozlarını paylaşacak. Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT - ETIENNE - RODEZ AVEYRON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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