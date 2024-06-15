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Panama - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Panama ile Paraguay, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panama - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 15:33
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Panama - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Panama - Paraguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Panama ile Paraguay, kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Panama - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANAMA - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panama - Paraguay maçı 16 Haziran Cumartesi günü saat 01:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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