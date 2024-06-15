Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN PAZAR | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN PAZAR | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

16 Haziran TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 01:09
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TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN PAZAR | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 16 Haziran TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)

  • 08.40 - Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
  • 09.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
  • 11.45 - Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.00 - Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
  • 16.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Hollanda"
  • 18.00 - Ana Haber
  • 19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Danimarka"
  • 22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Sırbistan-İngiltere"

ATV YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)

  • 07.30 - atv'de Hafta Sonu
  • 10.00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
  • 11.30 - Babam
  • 14.00 - Ay Lav Yu Tuu
  • 15.50 - Alan
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)

  • 07.00 - Afili Aşk
  • 08.30 - Konuştukça
  • 09.45 - Magazin D Pazar
  • 12.45 - Evrim Akın ile Ev Gezmesi
  • 13.45 - Arda ile Omuz Omuza
  • 14.45 - Arka Sokaklar
  • 18.30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20.00 - Turnike
  • 23.45 - Çok Akustik

SHOW TV YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)

  • 07.00 - Sandık Kokusu
  • 10.00 - Pazar Sürprizi
  • 13.00 - Çiçek Abbas
  • 14.45 - Bahar
  • 18.25 - Hafta Sonu Ana Haber
  • 20.00 - Bizim Aile
  • 22.15 - Kapıcılar Kralı
  • 23.45 - Erkek Güzeli Sefil Bilo

STAR TV YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)

  • 08.15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
  • 09.00 - Hanım Köylü
  • 11.00 - Tülin Şahin ile Moda
  • 12.00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14.15 - Sucu Kamil
  • 16.00 - Güzel Köylü
  • 19.00 - Star Haber
  • 20.00 - Çok Güzel Hareketler 2
  • 23.30 - İstanbullu Gelin

TV8 YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

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