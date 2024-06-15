TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN PAZAR | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 16 Haziran TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)

08.40 - Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

09.30 - Alişan İle Hayata Gülümse

11.45 - Alişan İle Hayata Gülümse

13.00 - Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

16.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Hollanda"

18.00 - Ana Haber

19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Danimarka"

22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Sırbistan-İngiltere"

ATV YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)

07.30 - atv'de Hafta Sonu

10.00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.30 - Babam

14.00 - Ay Lav Yu Tuu

15.50 - Alan

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)

07.00 - Afili Aşk

08.30 - Konuştukça

09.45 - Magazin D Pazar

12.45 - Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 - Arda ile Omuz Omuza

14.45 - Arka Sokaklar

18.30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 - Turnike

23.45 - Çok Akustik

SHOW TV YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)

07.00 - Sandık Kokusu

10.00 - Pazar Sürprizi

13.00 - Çiçek Abbas

14.45 - Bahar

18.25 - Hafta Sonu Ana Haber

20.00 - Bizim Aile

22.15 - Kapıcılar Kralı

23.45 - Erkek Güzeli Sefil Bilo

STAR TV YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)

08.15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 - Hanım Köylü

11.00 - Tülin Şahin ile Moda

12.00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 - Sucu Kamil

16.00 - Güzel Köylü

19.00 - Star Haber

20.00 - Çok Güzel Hareketler 2

23.30 - İstanbullu Gelin

TV8 YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN)