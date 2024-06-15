BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 Haziran | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 23,74 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 85,25 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 16 Haziran Pazar günü yüzde 74,91 olarak ölçüldü.

💦16 Haziran 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

16 Haziran Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 74,91 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 16 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %87,77

🚿 Darlık Barajı: %73,37

🚿 Elmalı Barajı: %76,35

🚿 Terkos Barajı: %85,07

🚿 Alibey Barajı: %45,73

🚿 Büyükçekmece Barajı: %70,33

🚿 Sazlıdere Barajı: %59,04

🚿 Istrancalar Barajı: %24,31

🚿 Kazandere Barajı: %65,03

🚿 Pabuçdere Barajı: %63,95

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.