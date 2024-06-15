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Yarın hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu 16 Haziran 2024 Pazar

Mübarek Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bayram dolayısıyla tatil planları yapanlar hava durumu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bayramın ilk günü havanın yağışlı mı yoksa güneşli mi olduğu merak ediliyor. Yarın hava nasıl olacak? İşte 16 Haziran 2024 Pazar İstanbul hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 19:26
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Yarın hava nasıl olacak? | İstanbul hava durumu 16 Haziran 2024 Pazar

16 HAZİRAN 2024 HAVA DURUMU | Kurban Bayramı'nın bu yıl Haziran ayına gelmesi dolayısıyla tatil planları da artışa geçti. Havanın güneşli ve sıcak olması deniz tatili tercihlerini de artırıyor. Ancak yağışlı bir hava beklentisi tm planları alt üst edebilir. Vatandaşlar yarın hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. 16 Haziran 2024 Pazar hava durumu raporu ve detaylar haberimizde...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinin, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Kars ile Artvin'in kıyı kesimlerinde, Bayburt'un batı, Erzincan'ın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Kars ile Artvin'in kıyı kesimlerinde, Bayburt'un batı, Erzincan'ın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

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