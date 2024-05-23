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YEMEKTEYİZ puan tablosu 23 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fırat kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Fırat Bey oldu. Fırat Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fırat kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 23 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 18:08 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 18:47
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 23 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fırat kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Fırat Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 23 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FIRAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Mayıs yarışmacısı Fırat Bey oldu. Fırat Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Hasret: 4

Şencan: 3

Dilanay: 5

Ömer: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞENCAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Mayıs yarışmacısı Şencan Hanım oldu. Şencan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ömer: 4

Fırat: 3

Hasret: 5

Dilanay: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HASRET KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Mayıs yarışmacısı Hasret Hanım oldu. Hasret Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Dilanay: 3

Fırat: 4

Ömer: 4

Şencan: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖMER KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Mayıs yarışmacısı Ömer Bey oldu. Ömer Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Dilanay: 5

Fırat: 5

Hasret: 7

Şencan: 4

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