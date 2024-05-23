Haberler Haberler YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | YKS sınav yerleri belli oldu! TYT, AYT, YDT giriş belgesi nasıl alınır?

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | YKS sınav yerleri belli oldu! TYT, AYT, YDT giriş belgesi nasıl alınır?

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS için nefesler tutulurken ÖSYM, aday ve velilerin beklediği haberi duyurdu. YKS giriş belgeleri erişime açıldı. Binlerce üniversite adayının başvurduğu sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak. İşte YKS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 16:00
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YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | YKS sınav yerleri belli oldu! TYT, AYT, YDT giriş belgesi nasıl alınır?

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | ÖSYM, 23 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 2024 YKS sınav giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden YKS sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. İşte TYT, AY, YDT giriş belgesi nasıl alınır? sorusunun cevabı ve merak edilenler...

2024 YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM DUYURDU: YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

YKS giriş belgeleri erişime açılırken ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yyaımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

2024 YKS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, "Temel Kurallar" metnine ve Kılavuz'a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

TYT, AYT, YDT GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2024 YKS (TKY, AYT, YDT) NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024

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