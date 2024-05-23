YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | YKS sınav yerleri belli oldu! TYT, AYT, YDT giriş belgesi nasıl alınır?

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2024 | ÖSYM, 23 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 2024 YKS sınav giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden YKS sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. İşte TYT, AY, YDT giriş belgesi nasıl alınır? sorusunun cevabı ve merak edilenler...

2024 YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM DUYURDU: YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

YKS giriş belgeleri erişime açılırken ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yyaımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

2024 YKS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, "Temel Kurallar" metnine ve Kılavuz'a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

TYT, AYT, YDT GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2024 YKS (TKY, AYT, YDT) NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024