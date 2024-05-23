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KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2024? - Karneler ne zaman alınacak? | Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Okullarda 2. dönemin başlamasıyla birlikte yaz tatil için de geri sayım başladı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin dört gözle beklediği yaz tatili tarihleri MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile birlikte netleşmişti. Karneler ne zaman alınacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? gibi soruların yanıtları araştırılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:00
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KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2024? - Karneler ne zaman alınacak? | Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

KARNE GÜNÜ 2024 | Bu yıl okulların ne zaman kapanacağı merak edilmeye başladı. Milyonlarca öğrenci yaz tatili için gün sayıyor. Karneler ne zaman alınacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? sorguları yapılıyor. MEB son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

19 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 5 Şubat Pazartesi günü açıldı. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başladı ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü tatile girecek.

2. ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapacak.

Öte yandan okullarda ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024'te yapılacak.

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