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TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta maçında Türkiye, Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, bu etabı Brezilya galibiyeti ile tamamlama peşinde. Mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye - Brezilya voleybol maçının CANLI yayını haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 09:33 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 09:34
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TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

A Mİlli Voleybol Takımımız, üçüncü etabındaki son maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta kazanarak tamamlamak ve ilerlemek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Türkiye - Brezilya voleybol maçının CANLI yayını haberimizde...

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Brezilya maçı 16 Haziran Pazar günü saat 12:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)

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