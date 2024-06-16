Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 08:42 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 09:11
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tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

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