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KELLE NASIL TEMİZLENİR? | Sıcak suyla kelle nasıl temizlenir? Kaç saatte pişer? Nasıl pişirilir?

Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte dini gereklilikleri yerine getirmek isteyen maddi durumu elverişli Müslümanlar, kurban kesme işlemlerine başladı. Hayvanın en lezzetli ve besleyici etinin bulunduğu yerlerden olan kellenin temizliği ve pişirilmesi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki kelle nasıl temizlenir? Sıcak suyla adım adım kelle temizleme işlemi ve kelle kaç saatte pişer, nasıl pişirilir? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 08:52
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KELLE NASIL TEMİZLENİR? | Sıcak suyla kelle nasıl temizlenir? Kaç saatte pişer? Nasıl pişirilir?

KELLE NASIL TEMİZLENİR? | Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü eda ediliyor. Kurbanlıkların kesilmesinin ardından kurban etinin en lezzetli kısımlarından biri olan kelleyi temizleme ve pişirme yöntemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte Kelle nasıl temizlenir? Sıcak suyla kelle nasıl temizlenir? Kaç saatte pişer? Nasıl pişirilir? sorularının cevabı...

KELLE NASIL TEMİZLENİR?

Kelleyi temizlemek için ilk adım tüylerin ve kirlerin temizlenmesidir. İşte adım adım kelle temizleme yöntemi:

Tüylerin Yakılması: Kellenin üzerindeki tüyler gaz ocağı veya tüp yardımıyla yakılır. Bu işlem, tüylerin kolayca soyulmasını sağlar.

Tüylerin Kazınması: Tüyler yandıktan sonra, bir bıçak yardımıyla kazınarak temizlenir. Bu aşamada kelleyi dikkatli bir şekilde kazımak önemlidir.

Yıkama: Kazıma işlemi tamamlandıktan sonra kelle iyice yıkanır. Soğuk suyla yıkamak, kalan kirlerin ve tüy kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olur.

SICAK SUYLA KELLE NASIL TEMİZLENİR? ADIM ADIM KELLE TEMİZLİĞİ

Sıcak su kullanarak kelle temizleme işlemi, tüylerin daha kolay çıkmasını sağlar ve kelleyi hijyenik hale getirir:

1. ADIM Suyun Hazırlanması

Büyük bir tencereye su doldurup kaynatın. Su kaynadıktan sonra altını kapatın.

2. ADIM Kellenin Sıcak Suda Bekletilmesi

Kellenin tamamını kaynar suya daldırın ve yaklaşık 5-10 dakika bekletin. Bu süre zarfında tüyler yumuşayacak ve kolayca soyulacaktır.

3. ADIM Tüylerin Soyulması

Bekleme süresi sonunda kelleyi sudan çıkarın ve bir bıçak veya keskin bir aletle tüyleri soyun. Tüyler kolayca çıkacaktır.

4. ADIM Yıkama ve Temizlik

Tüylerin tamamen temizlendiğinden emin olduktan sonra kelleyi tekrar soğuk suyla yıkayın.

KELLE KAÇ SAATTE PİŞER?

Kelle pişirme süresi, kellenin büyüklüğüne ve kullanılan yönteme göre değişir: Ortalama bir kelle, haşlama yöntemiyle 2,5-3 saatte pişer. Bu süre, kelleyi tamamen yumuşak hale getirir. Düdüklü tencere kullanarak kelleyi pişirmek, süreyi 1,5 saate kadar düşürebilir.

KELLE NASIL PİŞİRİLİR? ADIM ADIM KELLE PİŞİRME

İşte adım adım kelle pişirme:

1. ADIM Ön Hazırlık

Temizlenen kelleyi büyük bir tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ekleyin.

2. ADIM Kaynatma

Tencereyi yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra kısık ateşe alın.

3. ADIM Baharat Ekleme

Tencereye defne yaprağı, karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak diğer baharatları ekleyin. Bu baharatlar kelleye lezzet katacaktır.

4. ADIM Pişirme Süresi

Kelleyi kısık ateşte yaklaşık 2,5-3 saat pişirin. Düdüklü tencere kullanıyorsanız, pişirme süresini 1,5 saate düşürebilirsiniz.

5. ADIM Servis

Kelle piştikten sonra tencereden çıkarın ve servis yapın. Dilerseniz, yanında soğan ve limon ile servis edebilirsiniz.

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