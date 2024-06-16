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Polonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Polonya ile Hollanda, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:31 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 09:35
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Polonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Polonya - Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Polonya ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Polonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Hollanda maçı 16 Haziran Pazar günü saat 16:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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