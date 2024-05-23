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MERKEZ BANKASI FAİZİ SON DAKİKA | Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı açıklandı - Faiz düştü mü, yükseldi mi?

Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı açıklandı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankasının resmi internet sitesi üzerinden faiz kararı açıklandı. Peki Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, arttı mı, sabit mi kaldı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 14:20
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MERKEZ BANKASI FAİZİ SON DAKİKA | Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı açıklandı - Faiz düştü mü, yükseldi mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutarak yüzde 50'de bırakan Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında, arama motorlarında 'Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, arttı mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLDU 2024?

Mayıs ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü yapıldı. Toplantının ardından faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

Makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırılmıştır. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası, Nisan ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

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