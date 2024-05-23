Boston - Indiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | NBA Doğu Konferans Finali

Boston - Indiana maçı basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. NBA Doğu Konferansı finalinde seride 1-0 önde olan Boston Celtics ve eşitliği sağlamak isteyen Indiana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boston - Indiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSTON - INDIANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boston - Indiana maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 03:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.