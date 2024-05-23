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Boston - Indiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | NBA Doğu Konferans Finali

NBA Doğu Konferans Finali'nde heyecan devam ediyor. Boston Celtics ile Indiana Pacers karşı karşıya gelecek. Boston Celtics'in seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boston - Indiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 16:09
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Boston - Indiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | NBA Doğu Konferans Finali

Boston - Indiana maçı basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. NBA Doğu Konferansı finalinde seride 1-0 önde olan Boston Celtics ve eşitliği sağlamak isteyen Indiana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boston - Indiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSTON - INDIANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boston - Indiana maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 03:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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