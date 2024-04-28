Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:09
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Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin 25. dakikasında Beşiktaş'ta Al-Musrati, Fred'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Fenerbahçe 30. dakikada öne geçti. Tadic'in asistinde yakın mesafeden fileleri havalandıran Michy Batshuayi, sarı-lacivertli ekibi öne geçiren isim oldu.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 69. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaparken, Beşiktaş Cenk Tosun'un 82. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Kalan sürede başka gol olmadığı ve sarı-lacivertli takım, derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

Bu sonuçla puanını 89'a çıkartan sarı-lacivertli takım, sezonun bitimine 4 maç kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını devam ettirdi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi. İşte Üründül'ün o yazısı...

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - YOK BÖYLE PLANLAMA

"Artık son kozlarını oynayan Fenerbahçe'nin bu derbiye kendi seyircisi önünde hırslı ve atak başlayacağını tahmin ediyordum. Öyle de oldu… Ama yine de takımın genel fizik durumu iyi olmadığı için saha içindeki gidişatta pek umutlu gözükmüyordu."

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

"Bir de buna takım orta sahadaki fizik sigortası olan İsmail'in sakatlanıp çıkması eklenince işler daha da zorlaşacaktı ama sahneye Al Musrati çıktı. Takımına adeta ihanet eden bir hareketle kırmızı kart gördü. Artık Fenerbahçe için elverişli bir saha içi ortamı olmuştu."

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

"Ve Batshuayi ile skor avantajı yakalandı. Batshuayi'nin iyi top sakladığı bir pozisyonda İrfan Can kendisine has bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Artık her şey tozpembeydi ama oyuna giren Cenk ekstra bir gol atınca tekrardan bir stres oluştu."

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

"Sonuçta Fenerbahçe, 3 puanla maçı bitirdi ve yarışa devam dedi. Ama takımın genel form durumunun hiç iyi olmadığı açık bir gerçek."

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

"Gelelim İsmail Kartal'a… İsmail sakatlanmış, Krunic'in ayakta duracak hali yok Mert Hakan'ı oyuna almayıp mecburen ikinci değişiklik hakkını Becao'ya kullanıp onun moralini sıfıra indiriyorsun. Böyle planlama olur mu?"

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

"Serdar Topraktepe ile ilk maçta Beşiktaş, Ankaragücü'nü yenince ve Muçi de ilk golü atınca çok güldüğüm şu yorumlara rastladım. "Serdar Topraktepe, Muçi'ye özgürlük tanıdı Muçi parladı" Sözde Santos'a gönderme yaptılar."

Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

"Peki dün geceki Muçi'nin hali neydi? Beşiktaş'ın transfer kurmaylarına ciddi eleştirim var. Pili bitmiş, İstanbul'a gezmeye gelen, takıma faydadan çok zararı dokunan bu tip oyuncuya verilen yüksek maliyete yazık günah değil mi?"

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