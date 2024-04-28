Ömer Üründül Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirdi

"Bir de buna takım orta sahadaki fizik sigortası olan İsmail'in sakatlanıp çıkması eklenince işler daha da zorlaşacaktı ama sahneye Al Musrati çıktı. Takımına adeta ihanet eden bir hareketle kırmızı kart gördü. Artık Fenerbahçe için elverişli bir saha içi ortamı olmuştu."

"Ve Batshuayi ile skor avantajı yakalandı. Batshuayi'nin iyi top sakladığı bir pozisyonda İrfan Can kendisine has bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Artık her şey tozpembeydi ama oyuna giren Cenk ekstra bir gol atınca tekrardan bir stres oluştu."