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Boluspor 3-1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Boluspor konuk ettiği Altay'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:15
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Boluspor 3-1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor sahasında Altay'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Play-off hattında yer alan Boluspor puanını 50 yaptı.

Altay ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Avramovski'nin sert şutunu kaleci Mustafa çeldi. Dönen topa Oğuz Kaan Güçtekin'in vuruşunda Mustafa Çalışkan gole izin vermedi.

45. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmadan dönen topla buluşan Enes Öğrüce, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada Jefferson'un savunmanın arkasına attığı pasta buluşan Avramovski kaleci Mustafa'yı çalımlayarak topu filelere yolladı. 1-1

67. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Naby Oulare, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Defansın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti. 2-1

90. dakikada Boluspor'un kontratağında Tunahan Çiçek'in pasında Avramovski'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

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