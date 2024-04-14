Kocaelispor 2-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig 30. hafta karşılaşmasında Kocaelispor konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Körfez ekibine galibiyeti getiren golleri Ramil ve Candeias kaydetti.

Bu sonuçla play-off hattındaki Kocaelispor puanını 52'ye yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Giresunspor ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Cihat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Amaral, boş durumdaki Ramil'i gördü. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Yusuf Cihat'ın yaklaşık 30 metreden şutunda top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

45. dakikada Giresunspor savunmasının hatasında kaleci Göktan ile karşı karşıya kalan Yusuf Cihat'ın şutunda Gökhan gole izin vermedi.

72. dakikada ceza sahası içinde çaprazdan Barış'ın şutunda top yandan auta gitti.

76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Barış'ın pasında Candeias topu filelere gönderdi. 2-0