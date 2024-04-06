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Süper söz

Kocaelispor yenilgisini unutacağız. Kendi maçımızı kazanacağız. Süper Lig için kaderimiz bizim elimizde.”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Süper söz

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'a 83'üncü dakikaya kadar 2-0 önde götürdüğü maçta 3-2 yenilen Göztepe'de takımın morali bozulsa da oyuncular ve teknik ekip Süper Lig yolunda kenetlendi. Kocaeli deplasmanından büyük şokla ayrılan sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik ekip, 'Başarıya ulaşacağız' mesajı verdi. Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Erzurum FK'yı konuk edecek İzmir ekibi, Trendyol 1. Lig'de bitime 6 maç kala 8 puan farkla 2'nci sıradaki yerini korudu. Süper Lig için geri sayıma geçen Göz-Göz, Dadaşlar karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

BAZI YENİLGİLER BİZE MESAJ

Daha önce Bulgaristan ve Kazakistan'da şampiyonluklar yaşayan tecrübeli teknik direktör Stanimir Stoilov ise oyuncularını hem uyardı hem de teselli etti. Maçın ardından futbolcularıyla toplantı yapan Bulgar çalıştırıcının, "Bu maçı unutacağız, hatalarımız oldu ama dersler çıkaracağız. Bazı yenilgiler bize mesaj veriyor. Bu mesajı olumlu değerlendireceğiz. Herkesten Erzurumspor maçına odaklanmasını istiyorum. Kimse rakiplerin alacağı sonuçlara bakmayacak. Biz kendi maçımızı kazanacağız. Süper Lig için kaderimiz sadece bizim elimizde" diye umut dağıttı.

MAMAH, 101 GÜN SONRA GOL ATTI

Bu sezon Göztepe'nin skor yükünü büyük anlamda çeken ve ligde 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Mamah, yaşadığı sakatlıklardan sonra bir süre forma şansı bulamasa da, Kocaeli maçıyla aylar sonra ağları havalandırdı. Takımının ilk golünü atan 25 yaşındaki oyuncu, 101 günlük hasrete son verdi.

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