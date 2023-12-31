Haberler Haberler SURVIVOR 1. BÖLÜM NE ZAMAN? 2024 Survivor ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün?

SURVIVOR 1. BÖLÜM NE ZAMAN? 2024 Survivor ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün?

Survivor All Star 2024 için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takıdan oluşan kadroların belli olmasının ardından takımlar netik kazandı. All Star konseptiyle geçmiş senelerdeki şampiyonları yeniden ekrana döndüren Survivor'da yarışmacılar, önce kadınlar ve erkekler, ardından da kırmızı ve mavi takım olarak ayrılacak. Peki Survivor 1. bölüm ne zaman? 2024 Survivor ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 23:51 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 00:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SURVIVOR 1. BÖLÜM NE ZAMAN? 2024 Survivor ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün?

SURVIVOR 1. BÖLÜM NE ZAMAN? | Survivor'ın yeni sezonunda yine heyecan dolu bölümler, izleyicilerini bekliyor. Ekranların en çok izlenen yarışam programlarından Survivor, 2024 yılında şampiyonları birbiriyle yarıştıracak. All Star kadrosuyla ekranlara dönen Survivor'da takımların netleşmesinin ardından ilk bölüm için nefesler tutuldu. Peki Survivor 1. bölüm ne zaman? 2024 Survivor ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün? İşte merak edilenler...

2024 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK BÖLÜM HANGİ GÜN?

Survivor 2024, ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

SURVIVOR ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU (RESİMLİ)

💥MAVİ TAKIM (KADINLAR)

Nefise Karatay 👆

NEFİSE KARATAY KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Seda Ocak 👆

SEDA OCAK KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Begüm Yücetan 👆

BEGÜM YÜCETAN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Sahra Işık 👆

SAHRA IŞIK KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Seda Aktuğlu 👆

SEDA AKTUĞLU KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Damla Can👆

DAMLA CAN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

💥KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

Pınar Saka👆

PINAR SAKA KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Merve Aydın👆

MERVE AYDIN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Nagihan Karadere👆

NAGİHAN KARADERE KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Gizem Memiç👆

GİZEM MEMİÇ KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Aleyna Kalaycıoğlu👆

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Berna Canbeldek👆

BERNA CANBELDEK KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

💥MAVİ TAKIM (ERKEKLER)

Hakan Hatipoğlu👆

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Yiğit Poyraz👆

YİĞİT POYRAZ KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Yasin Obuz👆

YASİN OBUZ KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Özgür Tetik👆

ÖZGÜR TETİK KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Yunus Emre Özden👆

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Ogeday Girişken👆

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

💥KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

Doğukan Manço👆

DOĞUKAN MANÇO KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Furkan Kızılay👆

Ersin Korkut👆

Sercan Yıldırım👆

Turabi👆

Bozok Gören👆

Nihat Altınkaya👆

DİĞER
İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı estetiğin dibine vurdu! 'Komple yüz nakli'
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı: Kahramanlarımızla güvendeyiz
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu!
G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Ocak rakamları
MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE KADAR 2024? | Büyük ikramiye amorti çeyrek, yarım tam bilete ne kadar?
BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETE Mİ ÇIKTI 2024? Milli Piyango 400 milyon TL çeyrek, yarım, tam bilete mi çıktı?
MİLLİ PİYANGO 400 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR 2024
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'dan Bülent Uygun dönemi Sivasspor'dan Bülent Uygun dönemi 23:20
F.Bahçe'den yeni yıl mesajı F.Bahçe'den yeni yıl mesajı 21:40
Hasan Arat'tan yeni yıl mesajı Hasan Arat'tan yeni yıl mesajı 21:39
Tottenham evinde hata yapmadı! Tottenham evinde hata yapmadı! 19:07
Arsenal'e zirve yarışında Fulham çelmesi! Arsenal'e zirve yarışında Fulham çelmesi! 19:01
F.Bahçe'den açıklama F.Bahçe'den açıklama 18:55
Daha Eski
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! 18:44
Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! 18:43
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! 17:56
Samsunspor'da F. Karagümrük mesaisi Samsunspor'da F. Karagümrük mesaisi 17:37
Servet Çetin futbolcularla vedalaştı! Servet Çetin futbolcularla vedalaştı! 16:47
G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay 16:43