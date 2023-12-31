SURVIVOR 1. BÖLÜM NE ZAMAN? | Survivor'ın yeni sezonunda yine heyecan dolu bölümler, izleyicilerini bekliyor. Ekranların en çok izlenen yarışam programlarından Survivor, 2024 yılında şampiyonları birbiriyle yarıştıracak. All Star kadrosuyla ekranlara dönen Survivor'da takımların netleşmesinin ardından ilk bölüm için nefesler tutuldu. Peki Survivor 1. bölüm ne zaman? 2024 Survivor ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün? İşte merak edilenler...

2024 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK BÖLÜM HANGİ GÜN?

Survivor 2024, ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

SURVIVOR ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU (RESİMLİ)

💥MAVİ TAKIM (KADINLAR)

Nefise Karatay 👆

NEFİSE KARATAY KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Seda Ocak 👆

SEDA OCAK KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Begüm Yücetan 👆

BEGÜM YÜCETAN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Sahra Işık 👆

SAHRA IŞIK KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Seda Aktuğlu 👆

SEDA AKTUĞLU KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Damla Can👆

DAMLA CAN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

💥KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

Pınar Saka👆

PINAR SAKA KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Merve Aydın👆

MERVE AYDIN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Nagihan Karadere👆

NAGİHAN KARADERE KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Gizem Memiç👆

GİZEM MEMİÇ KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Aleyna Kalaycıoğlu👆

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Berna Canbeldek👆

BERNA CANBELDEK KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

💥MAVİ TAKIM (ERKEKLER)

Hakan Hatipoğlu👆

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Yiğit Poyraz👆

YİĞİT POYRAZ KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Yasin Obuz👆

YASİN OBUZ KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Özgür Tetik👆

ÖZGÜR TETİK KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Yunus Emre Özden👆

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Ogeday Girişken👆

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

💥KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

Doğukan Manço👆

DOĞUKAN MANÇO KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Furkan Kızılay👆

Ersin Korkut👆

Sercan Yıldırım👆

Turabi👆

Bozok Gören👆

Nihat Altınkaya👆