Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

Forvet hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe transfer için harekete geçti. İtalyan medyası Sarı lacivertlilerin Roma'nın santrforu için görüşmelere başladığını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth'u ikna edemeyince rotasını listenin ikinci sırasında yer alan Roma'nın Ukraynalı yıldızı Artem Dovbyk'e çevirdi.
İtalyan basını da haberi; "Fenerbahçe Dovbyk'e gözünü dikti" başlığıyla verdi.
La Gazzetta dello Sport'un haberinde şu ifadeler yer aldı: "Guendouzi transferi ve Lookman'a olan ilginin ardından Artem Dovbyk de Türkiye Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.
Gasperini'nin uzun süredir planlarının dışında kalan Ukraynalı forvetle ilgili olarak Fenerbahçe de girişimlerde bulundu.
Türk kulübü, asıl hedefi Alexander Sörloth'un transferi reddetmesi nedeniyle Artem Dovbyk'e odaklandı."
Sarı- lacivertlilerin, 28 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu da belirtildi.
2024'TE GELDİ Roma, Girona'da sergilediği performansın ardından Artem Dovbyk için 2024 yaz transfer döneminde kasasından tam tamına 30 milyon 500 bin euro bonservis çıkardı. Ancak Ukraynalı oyuncu, İtalya'da beklentilerin altında kaldı.
RAPORLARI İNCELENECEK 10 Kasım'da uyluk gerilmesi yaşayan Dovbyk, 28 Aralık'ta sahalara dönmüş, bu süreçte ise 7 maç kaçırmıştı. Tecrübeli futbolcu, 6 Ocak'taki Lecce maçında sonradan oyuna girip golünü attı.
Ancak yeniden uyluk bölgesinden bir sakatlık yaşadı. Fenerbahçe sağlık heyeti oyuncunun raporlarını inceleyecek.
17 MAÇTA 3 GOL Bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 13, Avrupa Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 17 maça çıkan Artem Dovbyk, sadece 625 dakika sahada kalabildi. 28 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.