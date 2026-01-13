CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

Forvet hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe transfer için harekete geçti. İtalyan medyası Sarı lacivertlilerin Roma'nın santrforu için görüşmelere başladığını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

Santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth'u ikna edemeyince rotasını listenin ikinci sırasında yer alan Roma'nın Ukraynalı yıldızı Artem Dovbyk'e çevirdi.

Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

İtalyan basını da haberi; "Fenerbahçe Dovbyk'e gözünü dikti" başlığıyla verdi.

Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

La Gazzetta dello Sport'un haberinde şu ifadeler yer aldı: "Guendouzi transferi ve Lookman'a olan ilginin ardından Artem Dovbyk de Türkiye Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

Gasperini'nin uzun süredir planlarının dışında kalan Ukraynalı forvetle ilgili olarak Fenerbahçe de girişimlerde bulundu.

Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

Türk kulübü, asıl hedefi Alexander Sörloth'un transferi reddetmesi nedeniyle Artem Dovbyk'e odaklandı."

Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

Sarı- lacivertlilerin, 28 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu da belirtildi.

Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

2024'TE GELDİ
Roma, Girona'da sergilediği performansın ardından Artem Dovbyk için 2024 yaz transfer döneminde kasasından tam tamına 30 milyon 500 bin euro bonservis çıkardı. Ancak Ukraynalı oyuncu, İtalya'da beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

RAPORLARI İNCELENECEK
10 Kasım'da uyluk gerilmesi yaşayan Dovbyk, 28 Aralık'ta sahalara dönmüş, bu süreçte ise 7 maç kaçırmıştı. Tecrübeli futbolcu, 6 Ocak'taki Lecce maçında sonradan oyuna girip golünü attı.

Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

Ancak yeniden uyluk bölgesinden bir sakatlık yaşadı. Fenerbahçe sağlık heyeti oyuncunun raporlarını inceleyecek.

Fenerbahçe'de rota Artem Dovbyk! İtalyanlar transferi duyurdu

17 MAÇTA 3 GOL
Bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 13, Avrupa Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 17 maça çıkan Artem Dovbyk, sadece 625 dakika sahada kalabildi. 28 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

