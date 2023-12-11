Haberler Kimdir SURVIVOR NEFİSE KİMDİR? Survivor All Star 2024 Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR NEFİSE KİMDİR? Survivor All Star 2024 Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor All Star 2024'ün kadrosunda en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Nefise Karatay oldu. Kırmızı ve mavi takımın yanı sıra Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılan Survivor'da, geçtiğimiz senelerde şampiyonlar listesine adını yazdıran Nefise Karatay'ın hayatı merak ediliyor. Peki Survivor Nefise kimdir? Survivor All Star 2024 Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:31
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SURVIVOR NEFİSE KİMDİR? Survivor All Star 2024 Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR NEFİSE KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Nefise Karatay, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Nefise kimdir? Survivor 2024 All Star Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR NEFİSE KARATAY KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti. 2023 Survivor'da yarışan isimler arasında bulundu.

NEFİSE KARATAY EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Nefise Karatay, 16 Temmuz 2012 tarihinde Yusuf Day ile evlendi. Ağustos 2015 yılında kızı Maya dünyaya geldi.

NEFİSE KARATAY SURVIVOR'DA HANGİ YIL ŞAMPİYON OLDU?

Nefise Karatay Survivor'da 2023 sezonunun şampiyonu oldu.

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