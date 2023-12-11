SURVIVOR SEDA KİMDİR? Survivor All Star 2024 Seda Ocak kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR SEDA KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Seda Ocak, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Seda kimdir? Survivor 2024 All Star Seda Ocak kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR SEDA OCAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.

Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı:

"Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

SEDA OCAK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Seda Ocak, 2003 yılında Yasin Ocak ile evlenmiştir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

SEDA OCAK SURVIVOR'DA HANGİ YIL ŞAMPİYON OLDU?

Seda Ocak Survivor'da 2019 sezonunda finale kalan iki isimden biri oldu.