Haberler Kimdir SURVIVOR ÖZGÜR TETİK KİMDİR? Survivor All Star 2024 Özgür Tetik kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR ÖZGÜR TETİK KİMDİR? Survivor All Star 2024 Özgür Tetik kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor All Star 2024'ün kadrosunda en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Özgür Tetik oldu. Kırmızı ve mavi takımın yanı sıra Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılan Survivor'da, geçtiğimiz senelerde şampiyonlar listesine adını yazdıran Özgür Tetik'in hayatı merak ediliyor. Peki Survivor Özgür Tetik kimdir? Survivor All Star 2024 Özgür Tetik kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:31 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 15:01
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SURVIVOR ÖZGÜR TETİK KİMDİR? Survivor All Star 2024 Özgür Tetik kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR ÖZGÜR TETİK KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlar listesine adını yazdıran Özgür Tetik, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Özgür Tetik kimdir? Survivor 2024 All Star Özgür Tetik kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR ÖZGÜR TETİK KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Ortaokul yıllaronda basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Uzun yıllar amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı. Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı. Daha sonra ki yıllar eğitimine devam ederek ve çeşitli kulüpler de çalışarak kendini geliştirdi. NPTI level3 ve fitness federasyonu level2 antrenörü olan Özgür Tetik, Avusturya da Crossfit eğitimi aldı. Latin danslarıyla da uzun yıllar ilgilendi. Gösterilere, yarışlara katıldı ve eğitmenliğini yaptı.

2 senelik triatlon macerasından sonra sadece koşu yarışlarına katıldı. Yarı maraton ve maraton branşlarında yarıştı ve 2008 yılından sonra sadece koşu, kuvvet antrenörlüğünde uzmanlaştı. 2010 yılında hayatına yepyeni bir heyecan girdi ve ultra maratonlarda yarışmaya başladı. Son 5 sene içinde 50 km – 100 km ve 250 km'lik etaplarda defalarca yarıştı ve artık sadece ultra maraton yarışçısı olarak spor yaşamını devam ettiriyor.

2014 yılında antrenör eşi Tuğba Tetik ile birlikte Running Academy'i kurdu ve bu kurumun içinde sporcu performans ölçümleri yaptı. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapıp, sporcularıyla birlikte birçok uluslararası yarışmalara katıldı.

2016 yılında Technogym ailesi ile çalışmaya başladı ve eğitim almak için Wellness Institute İtalya'ya giderek burada Technogym Master Trainer ünvanını aldı. Tetik, Technogym Master Trainer olarak Wellness Institute Türkiye eğitim programlarından biri olan koşu eğitimlerini veriyor.

ÖZGÜR TETİK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Özgür Tetik, Tuğba Tetik ile1995 yılında evlenmiştir. Çiftin çocuğu yoktur.

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