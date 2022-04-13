GİZEM MEMİÇ KİMDİR? | Survivor Gizem kaç yaşında, mesleği ne? Survivor'dan elenen Gizem Memiç'in biyografisi!

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Gizem Memiç son bölümde elendi ve adaya veda etti. 2010 yılında güzellik kraliçesi seçilen Gizem Memiç'in hayatı ve kariyer geçmişi araştırılmaya başladı. Peki, Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında? Gizem Memiç'in boyu kaç, burcu ne? İşte detaylar...

SURVIVOR GİZEM KİMDİR? | GİZEM MEMİÇ BİYOGRAFİSİ

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 yılında dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibariyle 32 yaşındadır. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç bu unvanı 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilerek almıştır. 1.78 boyuda olan Gizem Memiç boğa burcudur.

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan alan Gizem Memiç, Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etmiştir.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunu olan Gizem Memiç, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer almıştır ve yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. olmuştur.

Bu yılki Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden katılan ve güzelliği ile dikkat çeken Gizem Memiç, güzellik yarışmasına katıldığı yıl başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'yı geride bırakarak 1. olmuştur.