Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Yasin Obuz hakkında bilgiler

Survivor Yasin olarak son dönemde adını duyuran isim, MasterChef Türkiye'de de yemekleri ile öne çıkmıştı. Survivor 2022 kadrosuna dahil edilen Yasin Obuz'un Survivor All Star'da göstereceği performans merak konusu. Peki, Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli?







YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.







Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

İlk olarak MasterChef 2019 sezonuyla adını duyuran Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmış ve zorlu yarışmada uzun süre kalmayı başarmıştı.