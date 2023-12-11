SURVIVOR BEGÜM KİMDİR? Survivor All Star 2024 Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR BEGÜM KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Begüm Yücetan, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Begüm kimdir? Survivor 2024 All Star Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR BEGÜM YÜCETAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Ece Begüm Yücetan, 27 Ağustos1988 İzmir doğumlu olup ilk okulu Özel Türk Kolejinde okumuş, lise hayatını Karşıyaka Lisesi'nde tamamlamıştır.

Yüksek öğrenimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Türkçe İngilizce Mütercim Tercümanlık olarak devam ettiren Begüm Yücetan, 2 yıl okuduktan sonra okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Açıköğretim Fakültesinde Medya İletişimi okudu, aynı zamanda modellik yapmaktadır.

BEGÜM YÜCETAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Begüm Yücetan, özel hayatını gözlerden uzak yaşamakla birlikte bekar olduğu ve çocuğunun olmadığı bilinmektedir.