SURVIVOR PINAR SAKA KİMDİR? Survivor All Star 2024 Pınar Saka kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR PINAR SAKA KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Pınar Saka, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Pınar Saka kimdir? Survivor 2024 All Star Pınar Saka kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR PINAR SAKA KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

5 Kasım 1985'te doğan Pınar Saka, ABD'de Nebraska Üniversitesi'nde lisans eğitimi için Uluslararası İşletme ve Yönetim okumuştur, daha sonra Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi MBA yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılında ENKA SK bünyesinde spora başlamıştır. İlk rekorunu 9 yaşındayken 300 m branşında kırmıştır. Kariyerinin başlangıç dönemlerinde çok küçük yaşta Milli Takıma seçilip 100 m ve 200 m kategorisinde ülkesini uluslararası alanda temsil etmiştir. 300 m Gençler kategorisinde 38.01 derecesiyle halen Türkiye rekorunun sahibidir. 2003 yılında hamstring kas bölgesinden sakatlanması sonucunda 100 m ve 200 m kategorisinden 400 m kategorisine yönelmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'ne üniversite eğitimi için gitmesi üzerine, üniversitesi adına çeşitli yarışmalara katılan Saka, üst üste Omaha School bünyesinde rekorlar kırmıştır. Omaha School'da (200 m 23.93, 400 m 53.04 ve 600 m 1.20.36 yard.) salon rekorlarına sahiptir. 2008-2009 yıllarında NCAA Lig'de Lig şampiyonu olmuştur. 2009 Salon Şampiyonasında 4x400 m kazanan takım üyesidir. Saka, büyük başarılara imza atması üzerine NCAA tarafından 2009 yılında, Yılın atleti unvanını almıştır.

Saka, 2011 yılının Şubat ayında 400 m salon sahasında 52.99 derecesiyle Türkiye rekoru kırmıştır, bu derecesiyle 53 saniye altında koşan ilk ve tek Türk kadın atlet olma unvanını eline almıştır. 2011 Mayıs ayında 52.44 ile 400 m açık hava Türkiye rekorunu kırmıştır. Aynı yılın Temmuz ayında 400 m açık hava sahasında 51.53 derecesiyle Türkiye rekorunu tekrar kırmıştır, bu derecesiyle aynı zamanda Olimpiyat-A barajını geçmiş ve açık hava sahasında 52 saniye altında koşan ilk tek Türk kadın atlet unvanına sahip olmuştur. Frank Sevigne Husker Invitational yarışında elde etmiş olduğu 53.08 saniye derecesiyle 2011 yılında Dünya salon sahasında en iyi 6. derece olarak kayda geçmiştir . 2012 Yaz Olimpiyatları'na katılarak, Olimpiyat tarihinde 400 m branşında temsil eden ilk ve tek kadın atlet olma başarısını göstermiştir. 400 m'de kendi serisinde 4.olarak elenen Saka, saniyenin 0.7 salisesi ile yarı finali kaçırmıştır ve 4x400 m bayrak takımında Saka (Birsen Bekgöz, Meliz Redif, Sema Aydemir birlikte) yarışmıştır.

2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası 400 m'de yarı finalinde koşmuştur, 52.84 saniye derecesiyle yarı finalde elenmiştir. Sporcu ayrıca 4x400 m bayrak takımının 2009 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3:37.37'lik derecesiyle (Özge Gürler, Yeliz Kurt ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki salon Türkiye rekorunu ve 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle (Birsen Bekgöz, Merve Aydın ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açık hava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır. Saka, 4×400 m bayrak takımının Tampere'de 3.40.65'lik derecesiyle (Binnaz Uslu, Burcu Şentürk ve Özge Gürler ile birlikte) bu alandaki gençler rekorunu da elinde bulundurmaktadır.

PINAR SAKA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Pınar Saka, 2013 yılında sporu bıraktıktan sonra Alpay Başaran ile 2015 yılında hayatlarını birleştirme kararı alıp evlenmişlerdir. Saka, 2022 yılında eşi Alpay Başaran ile boşanmışlardır. 26 Ekim 2018'de Kaan Başaran adında bir oğlu Dünya'ya gelmiştir.