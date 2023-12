SURVIVOR DAMLA CAN KİMDİR? Survivor All Star 2024 Damla Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR DAMLA CAN KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Damla Can, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Damla Can kimdir? Survivor 2024 All Star Damla Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR DAMLA CAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Damla Can, 1990 yılında doğdu. Damla Can, küçük yaşlardan beri sportif faaliyetler içinde. Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.2016 yılında da Survivor yarışması içinde yer alan ve oldukça iyi bir performans göstererek finale kadar giden Damla Can, finalde kaybetmişti. 2018 yılında yeniden Survivor'a katılmıştı. Survivor Panoroma'da yorumcular arasında yer almıştı.

DAMLA CAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Damla Can'ın, uzun süredir oyuncu Tolga Mendi ile birlikte olduğu biliniyor.