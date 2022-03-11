Haberler Kimdir YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Survivor All Star 2022

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Survivor All Star 2022

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, yarışmacı kadrosuna yedek yarışmacıların dahil olduğu açıklandı. 4 kişiden oluşan yedek kadroda yer alan yarışmacılardan biri de Yunus Emre Özden oldu. Peki, Yunus Emre Özden kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Yunus Emre Özden ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30
YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Survivor All Star 2022

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de yedek kadronun, yarışmaya dahil olacağı konuşulmuştu. 4 kişiden oluşan yedek kadroda yer alan yarışmacılardan biri de Yunus Emre Özden oldu. Peki, Yunus Emre Özden kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İşte Yunus Emre Özden ile ilgili tüm bilgiler...

👉YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29.03.1993 İstanbul / Silivri doğumlu Yunus Emre Özden 29 yaşındadır. 1.85 boyunda ve 82 kilo olan Özden 2 çocuklu ailenin tek oğludur. Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik eğitimi aldı. Genç yaşında modellik yapmaya başladı. Özden küçükken dövüşçü olmak istemiş ancak ailesi buna izin vermemiş. Sonrasında spor salonunda keşfedilmiş ve dövüşlere katılmış. Dövüşe katılan Özden, 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si oldu.

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