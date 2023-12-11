SURVIVOR SEDA AKTUĞLU KİMDİR? Survivor All Star 2024 Seda Aktuğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR SEDA AKTUĞLU KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Seda Aktuğlu, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Seda Aktuğlu kimdir? Survivor 2024 All Star Seda Aktuğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR SEDA AKTUĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Seda Aktuğlu'nun bir ağabeyi vardır. Eğitimine Almanya'da başladı ve akabinde 2003 yılında Eskişehir'de liseye devam etti. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünü kazandı. Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi aldı. Seda Aktuğlu, Var mısın Yok musun yarışmasına katılarak bu yarışmada son iki kutuya 200 TL ve 100.000 TL ile girdi, kutusunda 100.000 TL olan Seda, teklifi kabul etti ve 34.000 TL kazandı.

SEDA AKTUĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Seda Aktuğlu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaktadır.