SURVIVOR MERVE AYDIN KİMDİR? Survivor All Star 2024 Merve Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR MERVE AYDIN KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Merve Aydın, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor 2024 All Star Merve Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR MERVE AYDIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

17 Mart 1990'da İstanbul'da Merve Aydın Filiz, 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle (Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açıkhava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır.

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. olmuştur. 2015 yılında ise Rexona reklamında oynamıştır. 15 Şubat 2018'de TV8'de all-star-gönüllüler konsepti ile başlayan Survivor 2018'de All star takımında yer almıştır. 21 Ağustos 2019'da Merve Aydın Spor Okulu adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır.

2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

MERVE AYDIN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlendi. Bu evlilikten Mehmet Barlas Filiz adında bir oğlu oldu.