SURVIVOR HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR? Survivor All Star 2024 Hakan Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Hakan Hatipoğlu, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Hakan Hatipoğlu kimdir? Survivor 2024 All Star Hakan Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR HAKAN HATİPOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğan Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2010 yılında Show TV'de yayımlanan Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise TV8'de yayımlanan Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta ve 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.

Hatipoğlu, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer almıştır.

HAKAN HATİPOĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Hakan Hatipoğlu, Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. Çiftin Lila isminde bir çocukları vardır.