Galatasaray'a 20'lik 10 numara! Okan Buruk transfere onay verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara bölgesi için 20 yaşındaki genç yıldıza kancayı taktı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Cimbom ara transferde iddialı hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Şu ana kadar birçok isimle görüşen sarı kırmızılılar, henüz resmi bir transfer açıklaması yapmamıştı.

Ancak Galatasaray'dan bu kez önemli bir transfer atağı geldiği belirtildi.

Aslan, 23 yaş altı yabancı kontenjanına takviye yapmayı planlıyor.

Sarı-Kırmızılı yönetimin teknik direktör Okan Buruk'un da onayıyla Danimarka ekibi Brondby'de forma giyen Noah Nartey'i listesine ekledi.

Sarı-Kırmızılı kurmayların 20 yaşındaki 10 numara için ilerleyen günlerde Danimarka ekibi ile görüşmelere başlayacağı da gelen bilgiler arasında.

Takvim'in haberine göre, Nartey bu sezon çıktığı 25 maçta 7 gol, 3 asiste imza attı.

Danimarkalı 10 numaranın sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Galatasaray
