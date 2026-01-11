CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Fenerbahçe-Galatasaray BASKETBOL MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026 final maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek. Maçlarını kazanarak kupaya bir adım daha yaklaşan iki ekip, heyecan dolu derbide hata yapmak istemiyor. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen final öncesi, "Fenerbahçe-Galatasaray basketbol maçı canlı izle" konusunu araştırılmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026 finalinde dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, kupayı kazanmak için parkede kozlarını paylaşacak. Finale kadar hata yapmadan gelen iki güçlü ekip, bu kritik mücadelede de üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Basketbolseverler ise büyük finalin oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE OPET-GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026 finalinde oynanacak Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE OPET-GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE OPET'İN FİNAL YOLCULUĞU

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nesibe Aydın'ı 109-56, yarı final maçında ise Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG'İN FİNAL YOLCULUĞU

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise çeyrek finalde Beşiktaş BOA'yı 77-68, yarı finalde ise Emlak Konut'u 66-64'lük skorla geçerek Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın rakibi oldu.

