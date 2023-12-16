Haberler Kimdir SURVIVOR DOĞUKAN MANÇO KİMDİR? Survivor All Star 2024 Doğukan Manço kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR DOĞUKAN MANÇO KİMDİR? Survivor All Star 2024 Doğukan Manço kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor All Star 2024'ün kadrosunda en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Doğukan Manço oldu. Kırmızı ve mavi takımın yanı sıra Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılan Survivor'da, geçtiğimiz senelerde şampiyonlar listesine adını yazdıran Doğukan Manço'nun hayatı merak ediliyor. Peki Survivor Doğukan Manço kimdir? Survivor All Star 2024 Doğukan Manço kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:31 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 15:01
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SURVIVOR DOĞUKAN MANÇO KİMDİR? Survivor All Star 2024 Doğukan Manço kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR DOĞUKAN MANÇO KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Doğukan Manço, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Doğukan Manço kimdir? Survivor 2024 All Star Doğukan Manço kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR DOĞUKAN MANÇO KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

1981 yılında Belçika'nın Liege kentinde doğdu. Babası Barış Manço, annesi Lale Manço'dur. Çocuk yaşlarda özel piyano ve gitar dersleri aldı. Ortaöğrenimine Galatasaray Lisesi'nde başladı. Derslerinden dolayı okulunun son dönemini Bahariye Lisesi'nde tamamladı. 1997'de babasının yönlendirmesi ile Marmara Radyo Televizyon Gazetecilik Anadolu Teknik Lisesi'ne geçti. Babasının 1999'da ölümünden sonra lisan eğitimi için ABD'nin Florida eyaletine gitti ve öğrenimine ABD'de devam etti. Şehir ve Bölge Planlama alanında lisans öğretimi gördü.

ABD'de yaşadığı dönemde Türkçe yayın yapan Florida Türk Radyosu'nda "Biçilmiş Kaftan" adlı bir program yaptı. 2008'de Türkiye'ye döndü.Türkiye'ye döndükten sonra Radyo Klas'ta "Biçilmiş Kaftan" adlı programı yapmayı sürdürdü. Çocukluğundan motor spor eğitimleri alan Manço, profesyonel drift pilotu oldu. İlk defa 8 Şubat 2009'da babası adına düzenlediği bir anma etkinliği sırasında Beyoğlu'nda bir mekanda kalabalık önüne çıkıp canlı DJ performansını sergiledi. 2011 yılından itibaren profesyonel olarak DJ'lik yaptı.

2012 yılında Manço Prodüksiyon adlı bir yapım şirketi kurdu. Şirketin ilk ürünü, Binlik Demlik adlı tekli oldu. Bu parça, 1976 yılında Barış Manço'nun bestelediği "Nick the Chopper" adlı parçasını yeniden düzenlemiş halidir. Doğukan Manço, ikinci teklisinde 1990'ların popüler şarkılarından bir olan Sakin Ol parçasını, Tuğba Yurt ile yeniden yorumladı. Sakin Ol, 2014 yılının en çok dinlenen parçalarından oldu.

2013'te Star TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler adlı yarışmanın 3. sezonunda yarışmacı oldu. Yarışma sonunda, Hilmicem İntepe'nin ardından ikinci oldu. Bu yarışmadaki iyi performansı sonucu; yarışmayı düzenleyen Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı olan tv8'de yayımlanan Survivor All Star adlı yarışmanın kadrosuna dahil edildi; "Ünlüler" takımında yarıştı. "Survivor adası"nda 124 gün kaldıktan sonra, 21 Haziran 2015 günü elendi.

Ara verdiği drift yarışlarına 2016'da "46" adını verdiği arabası ile döndü. 2018-2019'da yarışlarda dereceler aldı. Üçüncü teklisi "Yüzleşme"'yi 2016'da, dördüncü teklisi "Söyle Zalim Sultan"'ı 2018'de çıkardı. Çoğunlukla motor sporları üzerine içerik yüklediği bir Youtube kanalı da vardır.

DOĞUKAN MANÇO EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

2012'de Moda'daki Barış Manço Müzesi'nde evlenen Doğukan - Tuba Manço çifti, 2015 yılında tek celsede boşandı.

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