SURVIVOR BERNA CANBELDEK KİMDİR? Survivor All Star 2024 Berna Canbeldek kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR BERNA CANBELDEK KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Berna Canbeldek, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Berna Canbeldek kimdir? Survivor 2024 All Star Berna Canbeldek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR BERNA CANBELDEK KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Berna Canbeldek 1990 yılında Almanya`nın Berlin şehrinde doğdu. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin`de eğitim aldı. Yetenekleri arasında dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates bulunmaktadır. Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katıldı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşmaktadır. Boş zamanlarında spor yapmayı, sörf yapmayı ve arkadaşları ile sohbet etmeyi çok seven Berna Canbeldek, 169 cm boyunda ve 56 kilodur.

BERNA CANBELDEK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Berna Canbeldek, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaktadır.