Haberler Kimdir SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor All Star 2024'ün kadrosunda en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Yiğit Poyraz oldu. Kırmızı ve mavi takımın yanı sıra Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılan Survivor'da, geçtiğimiz senelerde şampiyonlar listesine adını yazdıran Yiğit Poyraz'ın hayatı merak ediliyor. Peki Survivor Yiğit Poyraz kimdir? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 15:01
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SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Yiğit Poyraz, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Yiğit Poyraz kimdir? Survivor 2024 All Star Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR YİĞİT POYRAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. Çocukluğunun geçtiği Bodrum'dan eğitimi için ayrılan yarışmacı, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından bu yana basketbola ilgi duyan ve aktif olarak oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapmaktadır.

YİĞİT POYRAZ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz'ın, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile birlikte olduğu biliniyor.

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