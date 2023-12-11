SURVIVOR SAHRA KİMDİR? Survivor All Star 2024 Sahra Işık kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR SAHRA KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Sahra Işık, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Sahra kimdir? Survivor 2024 All Star Sahra Işık kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı, hangi yıl şampiyon oldu?

SURVIVOR ALL 2024 STAR SAHRA IŞIK KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Survivor 2014'e damga vuran Sahra Işık 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

SAHRA IŞIK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Sahra Işık, İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlendi. 2022'nin son aylarında ise çiftin boşanacağı iddiaları gündeme geldi.