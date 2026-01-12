TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Forvet bölgesine takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gündemde.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Aspor'da yer alan habere göre; Katar ekibi Al-Sadd, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan En-Nesyri 7 gol kaydetti.

Sarı lacivertliler 28 yaşındaki golcü oyuncuyu Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.