CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı!

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi yaşanıyor. Faslı golcü için Katar ekibi Al-Sadd'ın sarı lacivertlilere şarta bağlı satın alma opsiyonlu teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 18:35
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Forvet bölgesine takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gündemde.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Aspor'da yer alan habere göre; Katar ekibi Al-Sadd, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan En-Nesyri 7 gol kaydetti.

Sarı lacivertliler 28 yaşındaki golcü oyuncuyu Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi!
REKLAM - Abi
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Türkiye'den Suriye mesajı: "Bir ülkede iki ordu olmaz"
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
G.Saray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın İstanbulspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın İstanbulspor mesaisi sürüyor! 18:02
G.Saray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı! 17:37
Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi! Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi! 16:49
G.Saray'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası! G.Saray'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası! 16:34
Milli karatecilerden 2 madalya! Milli karatecilerden 2 madalya! 16:25
Fenerbahçe yağmurluk fiyatları 2026 Fenerbahçe yağmurluk fiyatları 2026 16:23
Daha Eski
Başar Önal'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! Başar Önal'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! 16:14
TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! 15:35
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı 15:26
G.Saray Fethiyespor maçına hazır G.Saray Fethiyespor maçına hazır 15:22
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 15:12
İşte F.Bahçe Medicana'nın yeni hocası! İşte F.Bahçe Medicana'nın yeni hocası! 15:06