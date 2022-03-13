2022 SİGARA FİYATLARI - İşte sigaraya gelen zam sonrası yeni fiyatlar!

PHILIP MORRIS GÜNCEL FİYATLAR 2022 - Uluslararası tütün şirketlerinden Philip Morris, sigaralarına zam yaptı. Peki, Philip Morris grubunda sigaralara gelen 2 lira zam sonrası güncel fiyatlar ne kadar oldu?
İŞTE SİGARADA 2022 YENİ FİYAT LİSTESİ 👇
PHILIP MORRIS
* Marlboro Roll 50 (Sarmalık tütün): 25,00 TL
* Marlboro Edge: 25,00 TL
* Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
* Marlboro Touch Blue/Gray/White: 26,00 TL
* Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
* Parliament: 27,50 TL
* Parliament Midnight Blue: 26,50 TL
* Murattı: 25,00 TL
* Murattı Blu: 24,00 TL
* Lark: 24,00 TL
* Chesterfield: 23,50 TL
* L&M: 23,50 TL