2022 SİGARA FİYATLARI - İşte sigaraya gelen zam sonrası yeni fiyatlar!

PHILIP MORRIS GÜNCEL FİYATLAR 2022 - Uluslararası tütün şirketlerinden Philip Morris, sigaralarına zam yaptı. Peki, Philip Morris grubunda sigaralara gelen 2 lira zam sonrası güncel fiyatlar ne kadar oldu?

İŞTE SİGARADA 2022 YENİ FİYAT LİSTESİ 👇

PHILIP MORRIS

* Marlboro Roll 50 (Sarmalık tütün): 25,00 TL

* Marlboro Edge: 25,00 TL

* Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL

* Marlboro Touch Blue/Gray/White: 26,00 TL

* Marlboro Red/Touch: 27,00 TL

* Parliament: 27,50 TL

* Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

* Murattı: 25,00 TL

* Murattı Blu: 24,00 TL

* Lark: 24,00 TL

* Chesterfield: 23,50 TL

* L&M: 23,50 TL