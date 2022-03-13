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2022 SİGARA FİYATLARI - İşte sigaraya gelen zam sonrası yeni fiyatlar!

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2022 - Tütün şirketi Philip Morris International, sigaralarına 2 lira zam yaptı. Son zamla birlikte Philip Morris grubunda en ucuz sigara fiyatı 23,5 lira oldu. Peki, Philip Morris tütün grubunda hangi sigaranın fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 11:51 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 11:51
2022 SİGARA FİYATLARI - İşte sigaraya gelen zam sonrası yeni fiyatlar!

PHILIP MORRIS GÜNCEL FİYATLAR 2022 - Uluslararası tütün şirketlerinden Philip Morris, sigaralarına zam yaptı. Peki, Philip Morris grubunda sigaralara gelen 2 lira zam sonrası güncel fiyatlar ne kadar oldu?

İŞTE SİGARADA 2022 YENİ FİYAT LİSTESİ 👇

PHILIP MORRIS

* Marlboro Roll 50 (Sarmalık tütün): 25,00 TL

* Marlboro Edge: 25,00 TL
* Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
* Marlboro Touch Blue/Gray/White: 26,00 TL
* Marlboro Red/Touch: 27,00 TL

* Parliament: 27,50 TL
* Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

* Murattı: 25,00 TL
* Murattı Blu: 24,00 TL

* Lark: 24,00 TL

* Chesterfield: 23,50 TL

* L&M: 23,50 TL

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