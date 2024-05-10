TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Dries Mertens'e şartlı sözleşme!
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, transferde hareketlilik ise şimdiden başladı. İç transfere konsantre olan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi bitecek Dries Mertens konusunda kararını verdi ve şartlı teklifini iletti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılılar, 2.9 milyon euro kazanan 37 yaşındaki oyuncudan indirim bekliyor.
Garanti + performansa dayalı ücret vermek isteyen yönetim, Mertens'le anlaşmaya yakın. İki taraf arasındaki görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.
G.Saray, çıkacağı maça göre alacağı paranın artacağı 1 yıllık sözleşmede Mertens'e yaklaşık 2.5 milyon euro ödemeyi planlıyor.
DRIES MERTENS KİMDİR?
Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı.
Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.
2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.
2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi. Cimbom'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro...
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