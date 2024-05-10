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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Dries Mertens'e şartlı sözleşme!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, transferde hareketlilik ise şimdiden başladı. İç transfere konsantre olan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi bitecek Dries Mertens konusunda kararını verdi ve şartlı teklifini iletti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Dries Mertens'e şartlı sözleşme!

Galatasaray'a 2022 yazında gelen Dries Mertens, özellikle kritik maçlarda aldığı rolle takımın sürükleyici isimlerinden biri olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Dries Mertens'e şartlı sözleşme!

Bu sezon son haftalarda sazı eline alan Belçikalı yıldız, son 7 maçın hepsinde skor katkısı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Dries Mertens'e şartlı sözleşme!

37 yaşındaki oyuncu, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada yönetimle sözleşme görüşmelerine hız vereceğini açıklamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Dries Mertens'e şartlı sözleşme!

Sarı-kırmızılılar, 2.9 milyon euro kazanan 37 yaşındaki oyuncudan indirim bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Dries Mertens'e şartlı sözleşme!

Garanti + performansa dayalı ücret vermek isteyen yönetim, Mertens'le anlaşmaya yakın. İki taraf arasındaki görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Dries Mertens'e şartlı sözleşme!

G.Saray, çıkacağı maça göre alacağı paranın artacağı 1 yıllık sözleşmede Mertens'e yaklaşık 2.5 milyon euro ödemeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Dries Mertens'e şartlı sözleşme!

DRIES MERTENS KİMDİR?

Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Dries Mertens'e şartlı sözleşme!

Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Dries Mertens'e şartlı sözleşme!

2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.

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