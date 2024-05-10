Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezona dair transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda yüksek maaş alan oyuncu için menajerlerine kulüp bul talimatı verildi. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 10:00
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TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Sarı kırmızılılar kalan haftada hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Cimbom ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Aslan bu hafta sonu oynayacağı maçı kazanması durumunda ve Fenerbahçe'nin de puan kaybı yaşaması halinde resmen şampiyonluğunu ilan edecek.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Öte yandan yönetim bir yandan da yeni sezonun planlamalarını yapmayı sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Galatasaray'da özellikle takımdan ayrılacak futbolcular merak konusu olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Bu konuda dair sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Galatasaray'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

31 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda Cimbom'dan ayrılmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

İKİ KULÜP ONU İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; tecrübeli oyuncu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile Aston Villa yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Zaha'nın menajerinin de şu anda Ada'da bulunduğu ve transferle ilgili görüşmelere başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

İlk 11'de düzenli olarak şans bulamayan Zaha'nın kariyerine yeniden İngiltere'de devam etmeyi çok istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Zaha, transfer süreci olgunlaştıktan sonra Galatasaray ile de görüşme yaparak, Cimbom'a veda etmeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Wilfried Zaha, 10 gole imza atarken 5 de asist katkısı verdi.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Galatasaray'a Crystal Palace ekibinden transfer edilen Zaha'nın sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

En güncel verilere göre; 14 milyon Euro değer biçilen futbolcu, Sarı-Kırmızılı ekipte senelik 4 milyon 350 bin Euro net gelir elde ediyor.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Ayrıca Galatasaray Kulübü, beklentilerin altında kalan Zaha'ya 2.3 milyon Euro da imza ücreti ödedi.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

BURUK İLE ANLAŞAMADI

İngiltere'ye dönmek isteyen Wilfried Zaha'nın, teknik direktör Okan Buruk ile de sezon içinde yıldızı bir türlü barışmadı.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Yıldız oyuncu ilk 11'de düzenli olarak yer almaması sebebiyle teknik ekibe tepki göstermişti.

TRANSFER HABERİ: Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...

Zaha, sakatlıklar nedeniyle 12 maçı kaçırdı.

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