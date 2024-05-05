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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sakatlık ve şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Mauro Icardi karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 21:16
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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sakatlık ve şampiyonluk sözleri!

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Sivasspor'u 6-1'le geçti. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ;

Mauro Icardi: "Çok önemli bir maçtı. Zor bir rakip olduklarını, rakibimizi zorladıklarını biliyorduk. Ama evimizde iyi oynayacağımıza inanıyorduk. İstediğimiz sonuca ulaştık."

"SAKATLIĞA RAĞMEN OYNAMADIK İSTEDİM"

"Bir hafta önce de söylemiştim, zor bir sezon oluyor. Ekim ayından beri %100'ümde değilim. Hatta %50 bile diyebilirim. Takımımı eksik bırakmak istemedim. Sakatlıklarıma rağmen oynamak istedim."

"ŞAMPİYONLUK YAKIN"

"Bir hafta önce de söylediğim gibi zor bir sezon. Ekimden beri yüzde yüz değilim. Her zaman takıma yardımcı olmak istiyorum. Mayıstayız ve şampiyonluk artık yakın. Orada olmak istiyorum. Şu anda da çok yakın, çok az adım kaldı."

"ERDEN TİMUR'A TEŞŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

"Kendini takımdan farklı bir noktada görüyor mu?" sorusuna "Erden Timur'a teşekkür etmek istiyorum. O ve kulüpteki ekip sayesinde bu takıma geldim. Burada geldiğimden beri şehirde sokakta, her yerde büyük sevgi görüyorum. Ben de elimden geleninin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

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