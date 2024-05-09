Galatasaray'dan yerli atağı! 2 transfer birden
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket eden yönetim, yerli rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Buruk'un gözdesi konumundaki 2 yıldızın peşine düştü. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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ORTA SAHAYA BERAT!
Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan ve 5 Ocak 2021 yılında Trabzonspor'a transfer olan Berat, bir sezon boyunca bordo-mavili formayı terletti.
Başarılı oyuncu bir sezon sonrası ise Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer oldu.
Oyunun her iki bölgesini de oynayabilen 25 yaşındaki futbolcunun da Aslan'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.
OĞUZ AYDIN İÇİN TEMASLAR BAŞLADI!
Galatasaray'ın Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın için kulübüyle temaslara başladığı öne sürüldü.
Hollanda'da doğan ve AZ Alkmaar altyapısında yetişen Oğuz, Bucaspor 1928'de profesyonel oldu.
Bir sezon Karabey Belediye'de kiralık olarak forma giyen Oğuz, 1 Temmuz 2021 tarihinde 250 bin Euro'ya Alanyaspor'a transfer oldu.
Hücumun her bölgesinde forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33 maçta 12 gol ve 7 asistle oynadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un iki oyuncunun da alınmasını özellikle istediği ifade edildi.
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