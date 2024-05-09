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Galatasaray'dan yerli atağı! 2 transfer birden

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket eden yönetim, yerli rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Buruk'un gözdesi konumundaki 2 yıldızın peşine düştü. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 18:30
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Galatasaray'dan yerli atağı! 2 transfer birden

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladı.

Galatasaray'dan yerli atağı! 2 transfer birden

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların iki ismi liste başına çektiği ifade edildi.

Galatasaray'dan yerli atağı! 2 transfer birden

ORTA SAHAYA BERAT!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonu için Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Berat Özdemir ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan yerli atağı! 2 transfer birden

Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan ve 5 Ocak 2021 yılında Trabzonspor'a transfer olan Berat, bir sezon boyunca bordo-mavili formayı terletti.

Galatasaray'dan yerli atağı! 2 transfer birden

Başarılı oyuncu bir sezon sonrası ise Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer oldu.

Galatasaray'dan yerli atağı! 2 transfer birden

Oyunun her iki bölgesini de oynayabilen 25 yaşındaki futbolcunun da Aslan'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasaray'dan yerli atağı! 2 transfer birden

OĞUZ AYDIN İÇİN TEMASLAR BAŞLADI!
Galatasaray'ın Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın için kulübüyle temaslara başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan yerli atağı! 2 transfer birden

Hollanda'da doğan ve AZ Alkmaar altyapısında yetişen Oğuz, Bucaspor 1928'de profesyonel oldu.

Galatasaray'dan yerli atağı! 2 transfer birden

Bir sezon Karabey Belediye'de kiralık olarak forma giyen Oğuz, 1 Temmuz 2021 tarihinde 250 bin Euro'ya Alanyaspor'a transfer oldu.

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