Haberler Galatasaray Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün saymaya başlayan Galatasaray'da diğer yandan da taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için flaş bir isme sarı kırmızılı formayı giydirmek isteyen yönetim şampiyonluk hediyesi olarak Arjantinli süper yıldıza kancayı taktı. Cimbom, transfer için oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Şampiyonluk yarışında 6 puan önde olan sarı kırmızılılar galip gelerek zorlu bir virajı daha kayıpsız dönmek istiyor.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da diğer yandan da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Sarı kırmızılı kurmaylar, Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen Okan Buruk'a takımda kalması için yıldız transferler yapmak istyiyor.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Galatasaray eski gözdesi Paulo Dybala için yeniden harekete geçti.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Hem Roma ile hem de Arjantinli yıldızın menajeriyle görüşüp nabız yoklayan Cimbom, 30 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Roma'da etkili bir sezon geçiren 30 yaşındaki yıldız oyuncu 37 maçta 16 gol kaydetti.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Kariyeri boyunca üst düzel kulüplerde oynayan Dybala Palermo, Roma, Juventus gibi takımlarda forma giydi.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

30 yaşındaki yıldız oyuncu 2022 yılında Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...

Arjantin Milli Takımı ile 38 maçta görev alan yıldız oyuncunun kulübü Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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