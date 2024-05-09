Galatasaray transferde büyük ses getirecek! Dybala için görüşme...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün saymaya başlayan Galatasaray'da diğer yandan da taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için flaş bir isme sarı kırmızılı formayı giydirmek isteyen yönetim şampiyonluk hediyesi olarak Arjantinli süper yıldıza kancayı taktı. Cimbom, transfer için oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Sarı kırmızılı kurmaylar, Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen Okan Buruk'a takımda kalması için yıldız transferler yapmak istyiyor.
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı.
Galatasaray eski gözdesi Paulo Dybala için yeniden harekete geçti.
Hem Roma ile hem de Arjantinli yıldızın menajeriyle görüşüp nabız yoklayan Cimbom, 30 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.
Roma'da etkili bir sezon geçiren 30 yaşındaki yıldız oyuncu 37 maçta 16 gol kaydetti.
Kariyeri boyunca üst düzel kulüplerde oynayan Dybala Palermo, Roma, Juventus gibi takımlarda forma giydi.
30 yaşındaki yıldız oyuncu 2022 yılında Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Arjantin Milli Takımı ile 38 maçta görev alan yıldız oyuncunun kulübü Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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