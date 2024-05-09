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GALATASARAY HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! Sacha Boey Cimbom'a geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Galatasaray, en az 4 puan toplaması halinde sezonu mutlu sonla kapatacak. Sarı-kırmızılılar devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bir bedelle satarken; Fransız sağ bek için Alman basını bomba bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 18:26
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GALATASARAY HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! Sacha Boey Cimbom'a geri dönüyor

Süper Lig lideri Galatasaray'da sergilediği performansla dünya devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey, ocak ayında Alman futbolunun dev ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! Sacha Boey Cimbom'a geri dönüyor

Bavyera ekibine rekor bedelle giden Fransız sağ bek, Almanya'da aradığını bulamadı ve eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! Sacha Boey Cimbom'a geri dönüyor

SACHA BOEY, GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı sağ beki buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! Sacha Boey Cimbom'a geri dönüyor

Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'yi geri getiriyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! Sacha Boey Cimbom'a geri dönüyor

Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; Sacha Boey, önümüzdeki sezon yeniden Galatasaray forması giyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! Sacha Boey Cimbom'a geri dönüyor

Cimbom'un bu transferde Münih ekibi ile anlaştığı haberin ayrıntılarında açıklandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! Sacha Boey Cimbom'a geri dönüyor

SAKATLIK KABUSU YAŞIYOR

Sacha Boey, rekor bedelle transfer olduğu Bayern Münih kariyerine şanssız bir giriş yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! Sacha Boey Cimbom'a geri dönüyor

Fransız sağ bek, Münih'e transfer olduktan kısa bir süre sakatlanmıştı. Sakatlığını atlatan yıldız oyuncu, kısa bir süre sonra tekrar sakatlanmış ve bu sakatlığı hala devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! Sacha Boey Cimbom'a geri dönüyor

MÜNİH RAKAMLARI

Sacha Boey, Bayern Münih formasını sadece 2 maçta 109 dakika sırtına geçirebildi.

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