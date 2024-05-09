GALATASARAY HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! Sacha Boey Cimbom'a geri dönüyor
Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Galatasaray, en az 4 puan toplaması halinde sezonu mutlu sonla kapatacak. Sarı-kırmızılılar devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bir bedelle satarken; Fransız sağ bek için Alman basını bomba bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'yi geri getiriyor.
Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; Sacha Boey, önümüzdeki sezon yeniden Galatasaray forması giyecek.
Cimbom'un bu transferde Münih ekibi ile anlaştığı haberin ayrıntılarında açıklandı.
SAKATLIK KABUSU YAŞIYOR
Sacha Boey, rekor bedelle transfer olduğu Bayern Münih kariyerine şanssız bir giriş yaptı.
Fransız sağ bek, Münih'e transfer olduktan kısa bir süre sakatlanmıştı. Sakatlığını atlatan yıldız oyuncu, kısa bir süre sonra tekrar sakatlanmış ve bu sakatlığı hala devam ediyor.
MÜNİH RAKAMLARI
Sacha Boey, Bayern Münih formasını sadece 2 maçta 109 dakika sırtına geçirebildi.
21 yaşındaki oyuncu, bu sürelerde takımına skor katkısı veremedi.
DİĞER