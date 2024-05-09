Fenerbahçe'de yıldız ismin psikolojisi bozuldu!

Kanarya bu anlamda sezon başında ve devre arasında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti. Sarı-lacivertliler yeni transferleriyle sezona flaş bir başlangıç yapmış ve uzun süre ezeli rakibi Galatasaray ile olan zirve yarışında liderlik koltuğunda yer alıyordu.