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Fenerbahçe'de yıldız ismin psikolojisi bozuldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde taraftarlardan büyük eleştiriler alan o futbolcunun moralinin bir hayli bozuk olduğu ve oyuncuyla teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 10:18
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Fenerbahçe'de yıldız ismin psikolojisi bozuldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

Fenerbahçe'de yıldız ismin psikolojisi bozuldu!

Kanarya bu anlamda sezon başında ve devre arasında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti. Sarı-lacivertliler yeni transferleriyle sezona flaş bir başlangıç yapmış ve uzun süre ezeli rakibi Galatasaray ile olan zirve yarışında liderlik koltuğunda yer alıyordu.

Fenerbahçe'de yıldız ismin psikolojisi bozuldu!

Fakat Kanarya, özellikle ligin 2. yarısında aldığı puan kayıplarıyla liderlik koltuğunu Cimbom'a kaptırdı.

Fenerbahçe'de yıldız ismin psikolojisi bozuldu!

Ligin bitmesine 3 hafta kala Galatasaray 96 puanla lider konumda yer alırken Fenerbahçe 90 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de yıldız ismin psikolojisi bozuldu!

Kanarya şampiyonluk yarışında avantajını kaptırırken takımdaki o yıldız taraftarlardan yoğun eleştiriler alıyor.

Fenerbahçe'de yıldız ismin psikolojisi bozuldu!

Son haftalardaki kötü performansını Konyaspor karşısında da sürdüren Cengiz Ünder'e taraftarlardan büyük tepki var.

Fenerbahçe'de yıldız ismin psikolojisi bozuldu!

Eleştiriler sonrasında morali bir hayli bozulan yıldız ismi İsmail Kartal, kanatlarının altına aldı. 62 yaşındaki teknik adamın Cengiz'le iki gündür bire bir görüşmeler yaptığı ve oyuncusunun moralini yukarı çekmeye çalıştığı öğrenildi.

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