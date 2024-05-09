Fenerbahçe'de yıldız ismin psikolojisi bozuldu!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde taraftarlardan büyük eleştiriler alan o futbolcunun moralinin bir hayli bozuk olduğu ve oyuncuyla teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Ligin bitmesine 3 hafta kala Galatasaray 96 puanla lider konumda yer alırken Fenerbahçe 90 puanla 2. sırada yer alıyor.
Kanarya şampiyonluk yarışında avantajını kaptırırken takımdaki o yıldız taraftarlardan yoğun eleştiriler alıyor.
Son haftalardaki kötü performansını Konyaspor karşısında da sürdüren Cengiz Ünder'e taraftarlardan büyük tepki var.
Eleştiriler sonrasında morali bir hayli bozulan yıldız ismi İsmail Kartal, kanatlarının altına aldı. 62 yaşındaki teknik adamın Cengiz'le iki gündür bire bir görüşmeler yaptığı ve oyuncusunun moralini yukarı çekmeye çalıştığı öğrenildi.
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